Сделал все, чтобы выдать себя: СМИ рассказали смешную историю российского агента, которого задержали в Норвегии

"Профессор" сделал все, чтобы быть разоблачены очень быстро

Еще один российский агент был задержан в Европе. В этот раз им оказался Михаил Микушин, которого суд в Норвегии обвинил в шпионаже. При этом этот мужчина был профессором Арктического университета Тромсе и выдавал себя за гражданина Бразилии Жосе Ассиса Джиаммариа.

Об этом стало известно по расследованию журналистов The Insider и Bellingcat. Как отмечается, они смогли подтвердить принадлежность Микушина к Главному разведывательному управлению России, а также изучили его биографию, придя к выводу, что "профессор сделал все, чтобы провалиться". До того как норвежцы опубликовали его полное имя, журналисты уже предполагали. что его настоящее имя – Михаил.

В первую очередь они это определили по адресам его электронных почт, которые он использовал для своего университетского аккаунта. Два из них содержали русские адреса и выдавали его подлинное имя.

Электронные почты Микушина

Кроме того, один из паролей, которые использовал агент, содержал в себе его российсккую фамилию. Этот факт позволяет полноценно удостовериться в том, кем действительно является бразильский профессор.

Пароли, которые использовал агент ГРУ

Журналисты также получили фото водительских прав Микушина, что позволило подтвердить: Микушин и профессор Джиаммариа — один и тот же человек. Он родился в Екатеринбурге, в 1994 году окончил школу. В 26 лет переехал в Москву и жил в офицерском общежитии при Военно-дипломатической академии (ВДА) ГРУ. В этом корпусе общежития зарегистрированы офицеры ГРУ, которые проходят обучение на 1-м факультете ВГА. Там готовят офицеров разведки для работы за границей как разведчики под дипломатическим прикрытием и разведчики-нелегалы. Отметим, что на этот факультет ИГА берут офицеров не ниже капитана и уже со знанием иностранного языка. Микушин знал португальский.

Фото по водительским правам и фото "профессора"

В 2006 году он выпустился из академии и смог получить бразильский паспорт на том основании, что якобы имеет мать-бразилянку. В этом же году он приобрел квартиру в Москве и некоторое время жил там.

В 2010 году в качестве опытного агента ГРУ Микушин завел себе страницу в социальной сети "ВКонтакте" под реальным именем, поставил как картинку профиля Остапа Бендера, а взгляды описал как "ультраконсервативные".

Описание страницы Микушина "ВКонтакте"

К тому же журналисты узнали неожиданные факты о брате Михаиле. В отличие от своего родственника, он оппозиционер, участвовал в протестах 2011 года, донатил деньги Навальному и участвовал в "Умном голосовании".

В 2011 году Микушин отправился учиться в Канаду в Университет Калгари. С того момента он продолжал возвращаться в россию. К примеру, в 2016 году он обновил там свои водительские права, а через несколько месяцев уже агитировал в Канаде за Новую демократическую партию. Его следующий след в россии проследили, когда он приобрел там электросамокат и даже написал отзыв магазину.

Чуть позже Микушин начал заниматься "исследовательской" работой в Канаде и в 2019 году опубликовал статью, доказывающую необходимость новых военных баз в Арктике. В 2021 году Микушин прибыл в Норвегию по исследовательской программе в Университете Тромсе. Кроме того, он принял участие в тренинге в Вильнюсе, организованном при поддержке ЕС и посвященном "гибридной войне". Агент даже попал на фотографию на этом тренинге.

Михаил Микушин на тренинге

Карьера Микушина окончилась во вторник, 25 октября. Тогда его задержали по пути в университет. Его адвокату сообщили, что его должны депортировать. Однако депортация в рф вряд ли будет возможной, если в москве не признают Микушина своим гражданином. Пока российское посольство только отвергло обвинения.

Как сообщал "Телелграф" ранее, в Кривом Роге задержали российского агента, собиравшего информацию об обороне ВСУ.