Легіонер "Зорі" втік із команди: бразилець боїться російських обстрілів

Крістіан залишив Україну

Луганська "Зоря" у 10 турі чемпіонату України впевнено обіграла харківський "Металіст 1925". Ця перемога дозволила команді піднятися на третє місце у турнірній таблиці.

А після гри головний тренер "Зорі" Патрік ван Леувен розповів, що бразильський півзахисник Крістіан покинув команду, оскільки вирішив, що залишатися в Україні надто небезпечно.

"Ми чекаємо якнайшвидшого його повернення. Всі знають, що в Україні війна. У зв’язку з останнім загостренням ситуації він поїхав, але ще раз повторюся, всі ми чекаємо, коли він зможе приєднатися до команди", — цитує ван Леувена сайт "Зорі".

Крістіан у нинішньому сезоні зіграв 8 матчів, у яких віддав 4 результативні передачі.

До речі, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Крістіан виїхав із України. І у Бразилії зробив тату, присвячене нашій країні.

"Це фраза з Біблії: "Не бійся і не впадай у відчай, тому що Господь, твій Бог, з тобою, куди б ти не пішов".

Ще я зробив прапор України, щоб продемонструвати, що мене турбує ця тема, і я хочу, щоб цей жах скоріше закінчився. Цифри – це дата, коли розпочалася війна і коли я зміг виїхати з України”, – сказав Крістіан.

На початку сезону футболіст повернувся до луганського клубу. Але нові обстріли змусили його пересидіти загострення ситуації в більш спокійній обстановці.

Раніше ми писали, що легіонери "Дніпра-1" боялися їхати на матч до Львова через обстріл.

Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.