Російський клуб найме священика для підняття бойового духу футболістів

Представник РПЦ працюватиме у футбольному клубі

Депутат держдуми рф Роман Терюшков розповів, що практика запрошення священника на стадіон ФК "Хімки" стане постійною.

Відповідна заява депутата доступна на Матч ТВ. Він зазначив, що священника запрошуватимуть для підняття бойового духу гравців.

"Запрошення священнослужителя є нормальною процедурою, яка може продовжуватися, розвиватися? Абсолютно. Це нормальна історія у практиці нового менеджменту "Хімок". Знаю та розмовляю з хлопцями — ця практика буде постійною. Вона анітрохи не пов’язана зі спортивними результатами.

Ми завжди на території Московської області говорили про те, що треба піднімати бойовий дух. Бойовий дух наших спортсменів знаходити правильні слова. Тут, звісно й безумовно, завжди на допомогу священнослужитель", — заявив Терюшков.

Зазначимо, що після першого візиту представника РПЦ "Хімки" програли з рахунком 0:5. Після цього ситуацію висміяла російська журналістка Ксенія Собчак. Терюшков розкритикував усіх тих, хто сміється з клубу, а також заявив, що за невдачами команди стоять диверсанти.