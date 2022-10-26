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"На черзі шаман": російський клуб програв 0:5 після того, як батюшка зняв прокляття

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Хімки" програли "Спартаку" після візиту попа із РПЦ Новина оновлена 26 жовтня 2022, 18:13
"Хімки" програли "Спартаку" після візиту попа із РПЦ. Фото t.me/fckhimki_official, t.me/KOnOfff/21431

У росії звернулися до вищих сил, щоб досягти результату

Днями стало відомо, що російський футбольний клуб "Хімки", який прославився своїми "патріотичними акціями", запрошував священника з РПЦ, щоб зняти "прокляття".

Цю інформацію підтвердив генеральний продюсер "Матч ТВ" Василь Конов, який на своєму telegram-каналі навіть опублікував фото батюшки. "Хімки" найняли священнослужителя, щоб перервати серію без перемог, яка налічувала 13 матчів поспіль, проте вже в наступній грі команда поступилася з рахунком 0:5.

"У світлі останніх подій та релізу Хімок. Дізнався деталі. Батюшка справді приходив, побував у всіх приміщеннях, здійснив обряд скрізь, включаючи їдальню (на фото)", — написав Конов.

У мережі пожартували, що після провалу батюшки клубу доведеться викликати шамана.

У неділю, 23 жовтня, у матчі 14-го туру Російської прем’єр-ліги "Хімки" на виїзді поступилися "Спартаку" з рахунком 0:5 та продовжили серію без перемог до 14 матчів. Після цього матчу "Хімки" посідають передостаннє місце у першості рф.

Відеоогляд матчу "Спартак" — "Хімки":

Нагадаємо, дружину прессекретаря путіна Дмитра Пєскова висміяли після слів про "найкращу країну світу".

Раніше в росії заявили, що Захід незабаром вибачатиметься перед ними.

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#Футбол #ФК Хімки