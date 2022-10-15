"Іспанський сором": на формі російського клубу з’явилися георгіївська стрічка та прапор рф (фото)

У росії вигадують нові способи, щоб вислужитися перед владою

Футбольний клуб "Хімки", з опікунської ради якого нещодавно пішов скандальний депутат держдуми рф Роман Терюшков, відзначився раптовою "акцією патріотизму".

На новій формі команди можна побачити заборонену в Україні георгіївську стрічку та прапор росії. Відповідні знімки доступні на телеграм-каналі підмосковного клубу. У команді наголосили, що таким чином висловлюють солідарність російським військам.

На фото видно, що на новій футболці футбольної команди зображено георгіївську стрічку — один із символів російського вторгнення в Україну, а також прапор рф. Напис "МИР" є відсиланням на спонсора Російської прем’єр-ліги, платіжної системи "Мир".

"Футбольний клуб "Хімки" на знак солідарності зі Збройними Силами РФ та підтримки захисників Батьківщини вийде на матч 13-го туру чемпіонату Росії з "Факелом" з Георгіївською стрічкою на ігровій формі. Вважаємо важливим, щоб у рамках національних першостей частіше з’являвся російський триколор ", – повідомили у пресслужбі команди.

У мережі зазначили, що російські чиновники постійно кричати, що "спорт — поза політикою", проте насправді все інакше, а один із користувачів назвав форму команди "іспанським соромом".

У мережі висміяли ФК Хімки за георгіївську стрічку на формі

Зазначимо, "Хімки" займають передостаннє місце у вищому дивізіоні росії і є основними кандидатами на пониження в класі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти оголосили ФІФА та УЄФА ворогами, а легенда боксу Володимир Кличко назвав справжню мету росії в Україні.