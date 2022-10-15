Окупанти оголосили ФІФА та УЄФА ворогами

УЄФА та ФІФА керуються міжнародним правом

У тимчасово окупованому росією Криму назвали футбольні організації ФІФА та УЄФА, які усунули рф від міжнародних турнірів, "ангажованими політичними організаціями".

З відповідною заявою виступив так званий "генеральний директор" ФК "Севастополь" Валерій Чалий у коментарі для РБ Спорт. "Гендир" незадоволений тим, що футбольні організації не допускають кримські клуби до російського чемпіонату.

"На сьогодні хіба є якесь спілкування у РФС (Російський футбольний союз) з ФІФА? ФІФА та УЄФА – це ангажовані політичні організації, які фінансуються з Америки. Це вороги.

Як такі організації можуть вирішувати самостійно, кого пускати у змагання, а кого ні? Ви подивіться, вони навіть на чемпіонаті світу змушують капітанів носити райдужні пов’язки. Це ж зовсім.

Чи історія з Косово? На якій підставі вони включили косовську збірну до змагань? Бо так захотілося? Натомість тепер загрожують карати всіх, хто відмовлятиметься грати з Косово”, — заявив Чалий.

Раніше російський журналіст Дмитро Губернієв допустив силове вирішення ситуації з УЄФА.

Нагадаємо, в УЄФА не поспішають відстороняти збірну Білорусі з міжнародних турнірів.