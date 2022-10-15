Оккупанты объявили ФИФА и УЕФА врагами

УЕФА и ФИФА руководствуются международным правом

Во временно оккупированном россией Крыму назвали футбольные организации ФИФА и УЕФА, которые отстранили рф от международных турниров, "ангажированными политическими организациями".

С соответствующим заявлением выступил так называем "генеральный директор" ФК "Севастополь" Валерий Чалый в комментарии для РБ Спорт. "Гендир" недоволен тем, что футбольные организации не допускают крымские клубы в российский чемпионат.

"На сегодня разве есть какое-то общение у РФС (Российский футбольный союз) с ФИФА? ФИФА и УЕФА – это ангажированные политические организации, финансируемые из Америки. Это враги.

Как такие организации могут решать самостоятельно, кого пускать в соревнования, а кого нет? Вы посмотрите, они даже на чемпионате мира заставляют капитанов носить радужные повязки. Это же совсем уже.

Или история с Косово? На каком основании они включили косовскую сборную в соревнования? Потому что так захотелось? Зато теперь грозят наказывать всех, кто будет отказываться играть с Косово", — заявил Чалый.

Ранее российский журналист Дмитрий Губерниев допустил силовое решение ситуации с УЕФА.

Напомним, в УЕФА не торопятся выбрасывать сборную Белоруси из международных турниров.