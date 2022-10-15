"Испанский стыд": на форме российского клуба появились георгиевская лента и флаг рф (фото)

В рф придумывают все новые способы, чтобы выслужиться перед властями

Футбольный клуб "Химки", из попечительского совета которого недавно ушел скандальный депутат госдумы рф Роман Терюшков, отличился внезапной "акцией патриотизма".

На новой форме команды можно увидеть запрещенную в Украине георгиевскую ленту, а также флаг рф. Соответствующие снимки доступны на telegram-канале подмосковного клуба. В команде отметили, что таким образом выражают солидарность российским войскам.

На фото видно, что на новой футболке футбольной команды изображена георгиевская лента — один из символов российского вторжения в Украину, а также флаг рф. Надпись "МИР" является отсылкой к спонсору Российской премьер-лиги, платежной системе "Мир".

"Футбольный клуб "Химки" в знак солидарности с Вооруженными Силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с "Факелом" с Георгиевской лентой на игровой форме. Считаем важным, чтобы в рамках национальных первенств чаще появлялся российский триколор", — сообщили в пресс-службе команды.

В сети отметили, что российские чиновники постоянно кричать, что "спорт — вне политики", однако на деле все обстоит иначе, а один из пользователей назвал форму команды "испанским стыдом".

В сети высмеяли ФК Химки за георгиевскую ленту на форме

Отметим, "Химки" занимают предпоследнее место в высшем дивизионе рф и являются главными кандидатами на понижение в классе.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты объявили ФИФА и УЕФА врагами, а легенда бокса Владимир Кличко назвал настоящую цель россии в Украине.