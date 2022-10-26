"На очереди шаман": российский клуб проиграл 0:5, после того, как батюшка снял проклятье

В россии обратились к высшим силам, чтобы добиться результата

На днях стало известно, что российский футбольный клуб "Химки", который прославился своими "патриотическими акциями", приглашал священника из РПЦ, чтобы снять "проклятье".

Эту информацию подтвердил генеральный продюсер "Матч ТВ" Василий Конов, который на своем telegram-канале даже опубликовал фото батюшки. "Химки" наняли священнослужителя, чтобы прервать серию без побед, которая насчитывала 13 матчей подряд, однако уже в следующей игре команда уступила со счетом 0:5.

"В свете последних событий и релиза Химок. Узнал детали. Батюшка действительно приходил, побывал во всех помещениях, совершил обряд везде, включая столовую (на фото)", — написал Конов.

В сети пошутили, что после провала батюшки клубу придется вызывать шамана.

В воскресенье, 23 октября, в матче 14-го тура Российской премьер-лиги "Химки" на выезде уступили "Спартаку" со счетом 0:5 и продлили серию без побед до 14 матчей. После этого матча "Химки" занимают предпоследнее место в первенстве рф.

Видеообзор матча "Спартак" — "Химки":

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