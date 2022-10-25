"Будут извиняться перед нами": в россии уверены, что Запад скоро "приоткроет им дверь"

Российская чиновница уверена, что вскоре Запад снимет санкции с рф

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Соответствующее заявление Вяльбе доступно на "Комсомольской правде". Функционер уверенна, что вскоре цивилизованный мир будет просить россию вернуться в международную семью и будет уговаривать россиян приезжать на соревнования. На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно рекомендует не приглашать российских спортсменов на международные турниры.

"Каждый должен заниматься своим делом. Они (представители МОК) не занимаются своим делом. В любом случае мы все равно дождемся, когда не просто нам двери приоткроют, а они еще будут извиняться перед нами. И уговаривать будут, чтобы мы все-таки приезжали на соревнования.

Я честно скажу, я возмущена до глубины души. Я не помню, чтобы американских спортсменов отстраняли от какого-либо уровня соревнований, когда они бомбили Югославию", — заявила Вяльбе.

Ранее сообщалось, что российскому лыжнику угрожали из-за "перехода" в Украину.

Напомним, норвежки собирались бойкотировать чемпионат мира по лыжным гонкам в случае допуска россиян.