В россии оскорбили сразу несколько наций после громкого решения в спорте

Российские лыжники в этом году буду соревноваться только с белорусами

Совет Международной федерации лыжных видов (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на следующий сезон, что вызвало истерику в рф.

Об этом сообщает expressen. По информации источника, совет даже не дискутировал на данную тему.

"Совет FIS принял решение продолжать политику недопуска российских и белорусских команд и спортсменов к участию во всех соревнованиях FIS с должным вниманием к целостности соревнований FIS и безопасности всех участников, а также в соответствии с рекомендациями МОК", – говорится в заявлении федерации.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в эстафете Александр Тихонов уверен, что россии нужно смириться с таким решением. Кроме того, советский чемпион оскорбил сразу несколько наций (скандинавов).

"В FIS в основном скандинавы, так что решение было ожидаемым. С некоторых пор называю их отмороженными. Они перепугались и ушли от конкуренции.

Безголовые они. Самое большое количество скандинавов там. Время такое сегодня. Значит, надо устраивать дома междусобойчики. Нужно внимание государства к лыжам. Понимаю, что деньги тратятся большие, думаю, найдутся средства и на лыжи. Толку идти в Спортивный арбитражный суд (CAS) нет – это стрельба по воробьям", – цитирует Тихонова "Матч ТВ".

Напомним, Александр недавно "наехал" на шведских лыжниц, которые пригрозили бойкотом в случае допуска россиян к соревнованиям. Ранее Тихонов хотел "поставить" Запад на колени.