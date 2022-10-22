"Мозгами пораскиньте": лыжница-путинистка нелепо объяснила, почему россиян необходимо вернуть в спорт

С агрессором никто не хочет соревноваться

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете-2022 Вероника Степанова, которая всецело поддерживает президента рф владимира путина, считает, что норвежским лыжникам жизненно необходимо соревноваться с россиянами, чтобы сохранить интерес аудитории.

Об этом спортсменка написала на своем telegram-канале. Вероника считает, что без представителей рф лучшие норвежские лыжники теряют в заработке, а потому россию необходимо вернуть в международный спорт.

"Вы там у себя не забыли, что в 2020 году лыжные гонки находились на 2-м месте по популярности среди спонсоров в Норвегии – а в сентябре 2022-го уже на 12-м?

Если вы, мои уважаемые норвежские соперники, немного мозгами пораскинете, то придете к несложному выводу, что это именно вам абсолютно необходимо соревноваться с Большуновым, Непряевой, Ступак и да, со мной тоже. Только тогда у вас есть какой-то шанс аудиторию и спонсоров привлечь", — написала Степанова.

Полное заявление Степановой

Отметим, топовые норвежские лыжницы выступили за бойкот чемпионата мира в случае допуска россиян на эти соревнования. До этого о бойкоте турнира заявили шведки.