"Мізками порозкиньте": лижниця-путіністка безглуздо пояснила, чому росіян необхідно повернути у спорт

З агресором ніхто не хоче змагатись

Олімпійська чемпіонка в лижній естафеті-2022 Вероніка Степанова, яка повністю підтримує президента рф володимира путіна, вважає, що норвезьким лижникам життєво необхідно змагатися з росіянами, щоб зберегти інтерес аудиторії.

Про це спортсменка написала на своєму telegram-каналі. Вероніка вважає, що без представників рф найкращі норвезькі лижники втрачають у заробітку, а тому росію необхідно повернути в міжнародний спорт.

"Ви там у себе не забули, що у 2020 році лижні перегони перебували на 2-му місці за популярністю серед спонсорів у Норвегії – а у вересні 2022-го вже на 12-му?

Якщо ви, мої шановні норвезькі суперники, трохи мізками порозкинете, то прийдете до нескладного висновку, що саме вам абсолютно необхідно змагатися з Большуновим, Непряевой, Ступак і так, зі мною теж. Тільки тоді у вас є якийсь шанс аудиторію та спонсорів залучити", — написала Степанова.

Повна заява Степанової

Зазначимо, топові норвезькі лижниці виступили за бойкот чемпіонату світу у разі допуску росіян до цих змагань. До цього про бойкот турніру заявили шведки.