У росії образили одразу кілька націй після гучного рішення у спорті

Російські лижники цього року змагатимуся лише з білорусами

Рада Міжнародної федерації лижних видів (FIS) продовжила усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань на наступний сезон, що викликало істерику в рф.

Про це повідомляє expressen. За інформацією джерела, рада навіть не дискутувала на цю тему.

"Рада FIS прийняла рішення продовжувати політику недопуску російських та білоруських команд і спортсменів до участі у всіх змаганнях FIS з належною увагою до цілісності змагань FIS та безпеки всіх учасників, а також відповідно до рекомендацій МОК ", — йдеться у заяві федерації.

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону в естафеті Олександр Тихонов упевнений, що росії треба змиритися з таким рішенням. Крім того, радянський чемпіон образив одразу кілька націй (скандинавів).

"У FIS в основному скандинави, так що рішення було очікуваним. З деяких пір називаю їх відмороженими. Вони перелякалися і пішли від конкуренції.

Безголові вони. Найбільша кількість скандинавів там. Час такий сьогодні. Значить, треба влаштовувати будинки міжсобойчики. Потрібна увага держави до лиж. Розумію, що гроші витрачаються великі, гадаю, знайдуться кошти й на лижі. Сенсу йти до Спортивного арбітражного суду (CAS) немає — це стрільба по горобцях", — цитує Тихонова "Матч ТВ".

Нагадаємо, Олександр нещодавно "наїхав" на шведських лижниць, які пригрозили бойкотом у разі допуску росіян до змагань. Раніше Тихонов хотів "поставити" Захід на коліна.