"Вибачатимуться перед нами": у росії впевнені, що Захід скоро "відкриє їм двері"

Російська чиновниця впевнена, що незабаром Захід зніме санкції з рф

Глава Федерації лижних гонок росії (ФЛГР) Олена Вяльбе висловилася про усунення російських спортсменів від міжнародних змагань.

Відповідна заява Вяльбе доступна на "Комсомольській правді". Функціонер упевнена, що незабаром цивілізований світ проситиме росію повернутися до міжнародної родини та буде вмовляти росіян приїжджати на змагання. Наразі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наполегливо рекомендує не запрошувати російських спортсменів на міжнародні турніри.

"Кожен повинен займатися своєю справою. Вони (представники МОК) не займаються своєю справою. У будь-якому випадку ми все одно дочекаємося, коли не просто нам двері відчинять, а вони ще вибачатимуться перед нами. І вмовлятимуть, щоб ми все-таки приїжджали на змаганнях.

Я чесно скажу, я обурена до глибини душі. Я не пам’ятаю, щоб американських спортсменів усунули від будь-якого рівня змагань, коли вони бомбили Югославію", — заявила Вяльбе.

Раніше повідомлялося, що російському лижнику погрожували через "перехід" в Україну.

Нагадаємо, норвежки збиралися бойкотувати чемпіонат світу з лижних перегонів у разі допуску росіян.