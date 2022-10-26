Російський клуб оголосив Собчак язичницею, яка "вколола" РПЦ

Підмосковний клуб 14 матчів поспіль не може перемогти

Російська журналістка Ксенія Собчак висміяла футбольний клуб "Хімки", який вирішив за допомогою священика РПЦ зняти "прокляття" з команди. У результаті ситуація вийшла на крінжовий рівень.

ФК "Хімки" на своєму офіційному telegram-каналі відповів Ксенії дивним постом, запідозривши журналістку в язичництві. Російський клуб також згадав і про українців.

"До уваги Ксенії Собчак. Освічене людство давно відмовилося від шаманських практик і забобонів. Але тільки не проукраїнські телеграм-канали та авторки з фамільним пітерським імунітетом. Вони намагаються роздмухати скандал через прихід священнослужителя у ФК "Хімки".

Викликає побоювання бажання цих блогерів під проводом Ксенії Собчак вколоти Російську православну церкву за будь-якої зручної нагоди", — йдеться у повідомленні пресслужби "Хімок".

Повне звернення ФК Хімки до Ксенії Собчак

Додамо, що Собчак лише висміяла ФК "Хімки", де хочуть вирішувати ігрові проблеми за допомогою "вищих сил". Напередодні клуб запросив священника РПЦ зняти "прокляття" (команда не перемагала вже 13 матчів поспіль). Після візиту представника РПЦ "Хімки" програли "Спартаку" з рахунком (0:5).

"Доброго ранку! Професійний російський спорт прекрасний. Треніте з ранку? " — пожартувала журналістка на своєму telegram-каналі.

Раніше "Хімки" випустили нову форму з георгіївською стрічкою та прапором рф на футболці, що викликало подив у мережі.

Нагадаємо, представник російського клубу охоче піде на війну заради путіна.