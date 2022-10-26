Российский клуб объявил Собчак язычницей, "уколовшей" РПЦ

Подмосковный клуб 14 матчей подряд не может победить

Российская журналистка Ксения Собчак высмеяла футбольный клуб "Химки", который решил с помощью священника РПЦ снять "проклятье" с команды. В итоге ситуация вышла на кринжовый уровень…

ФК "Химки" на своем официальном telegram-канале ответил Ксении странным постом, заподозрив журналистку в язычестве. Российский клуб также вспомнил и про украинцев.

"К сведению Ксении Собчак. Просвещенное человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не проукраинские телеграм-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом. Они пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в ФК "Химки".

Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае", — гласит сообщение от пресс-службы "Химок".

Полное обращение ФК Химки к Ксении Собчак

Добавим, что Собчак лишь высмеяла ФК "Химки", в котором хотят решать игровые проблемы с помощью "высших сил". Накануне клуб пригласил священника РПЦ снять "проклятье" (команда не побеждала уже 13 матчей подряд). После визита представителя РПЦ "Химки" проиграли "Спартаку" со счетом (0:5).

"Доброе утро! Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?" — пошутила журналистка на своем telegram-канале.

Ранее "Химки" выпустили новую форму с георгиевской лентой и флагом рф на футболке, что вызвало недоумение в сети.

Напомним, представитель российского клуба охотно пойдет на войну ради путина.