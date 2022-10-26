Природний відбір: співробітник російського клубу добровільно погодився померти за путіна

Росіянин охоче став окупантом після призову

У рф в рамках часткової мобілізації в російську армію було призвано співробітника футбольного клубу "Балтика" Сергія Кандалова.

Про це заявив він сам у коментарі для "СЕ". Кандалов зізнався, що охоче поїде до чужої країни нібито для "захисту батьківщини".

"Я зараз готуюся до мобілізації, до вибуття у війська. Стану першим керівником пресслужби, якого призвали до лав Збройних Сил. У п’ятницю вже відправка. Я бронь не просив. Якщо батьківщина покликала, попри свої 42 роки, треба йти", — заявив Кандалов.

У мережі розкритикували Сергія, адже на війну в Україну його покликала не батьківщина, а кривавий диктатор володимир путін разом зі своїми поплічниками. Один з користувачів відзначив, що в цій ситуації проявляється природний відбір, адже Кандалов по суті йде добровільно вмирати за путіна.

Раніше повідомлялося, що по частковій мобілізації в росії на війну був покликаний чемпіон зі змішаних єдиноборств Володимир Мінєєв, який у березні втратив брата, який воював в Україні. Крім того, відомий російський боксер Денис Лебедєв заявив, що російські спортсмени мають йти воювати за путіна.