Естественный отбор: сотрудник российского клуба добровольно согласился умереть за путина

Россиянин охотно стал оккупантом после призыва

В рф в рамках частичной мобилизации в российскую армию был призван сотрудник футбольного клуба "Балтика" Сергей Кандалов.

Об этом заявил он сам в комментарии для "СЭ". Кандалов признался, что охотно поедет в чужую страну якобы для "защиты родины".

"Я сейчас готовлюсь к мобилизации, к убытию в войска. Стану первым руководителем пресс-службы, который будет призван в ряды Вооруженных Сил. В пятницу уже отправка. Я бронь не просил. Если родина позвала, несмотря на свои 42 года, нужно идти", – заявил Кандалов.

В сети раскритиковали Сергея, ведь на войну в Украину его позвала не родина, а кровавый диктатор владимир путин вместе со своими приспешниками. Один из пользователей отметил, что в этой ситуации проявляется естественный отбор, ведь Кандалов по сути идет добровольно умирать за путина.

Ранее сообщалось, что по частичной мобилизации в рф на войну был призван чемпион по смешанным единоборствам Владимир Минеев, который в марте потерял брата, воевавшего в Украине. Кроме того, известный российский боксер Денис Лебедев заявил, что российские спортсмены должны идти воевать за путина.