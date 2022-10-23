Це побачить увесь світ! Українські спортсменки запалили під "Червону калину" (відео)

Збірна України з артистичного плавання готує нову програму

Пісня "Ой, у лузі червона калина" стала одним із символів українського опору російським окупантам. Нещодавно народний хіт виконала тенісистка Марта Костюк.

А ось збірна України з артистичного плавання пішла ще далі. Наші дівчата тепер виступають під "Червону калину".

Українська команда зараз перебуває на зборах у Туреччині, де відточує свою майстерність перед важливими міжнародними змаганнями. Там наші синхроністки продемонстрували місцевій публіці свою нову програму під пісню, яку виконав Андрій Хливнюк.

Нагадаємо, що збірна України цього року зібрала значну кількість медалей на чемпіонаті світу.

Раніше повідомлялося, що на ЧС-2022 з водних видів спорту ледь не сталася трагедія. Тренер Андреа Фуентес врятувала свою підопічну американську синхроністку Аніту Альварес, яка раптово почала тонути.