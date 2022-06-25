Українські синхроністки виграли два "золота" на чемпіонаті світу

Українки – найкращі у світі!

У суботу, 25 червня, на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті збірна України з артистичного плавання виграла змагання у дисципліні хайлайт.

Про це повідомляє Міжнародна федерація плавання (FINA) у Twitter.

Українки вдруге в історії стають чемпіонками світу у хайлайті, набравши за свій виступ 95.0333 бали та отримують друге золото на турнірі у Будапешті в цьому році. Ця нагорода стала 7-ю (2 "золота" та 5 срібних медалей) для українок на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022, що є найуспішнішою світовою першістю в історії вітчизняного артистичного плавання.

Склад збірної України: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Олеся Дерев'янченко, Ангеліна Овчиннікова, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.

Усі медалі України на ЧС-2022 в артистичному плаванні

Золото: збірна України (команда, комбінація; хайлайт).

Срібло: Марта Федіна (соло, технічна та довільна програми); Марина та Владислава Алексієві (дует, технічна та довільна програми); збірна України (довільна програма).

Додамо, що наша команда стала другою у медальному заліку.

Медальний залік ЧС-2022 (артистичне плавання)

Раніше повідомлялося, що на ЧС-2022 з водних видів спорту ледь не сталася трагедія. Тренер Андреа Фуентес врятувала свою підопічну американську синхроністку Аніту Альварес, яка раптово почала тонути.

Нагадаємо, у росії відібрали "золото" ЧС у плаванні.