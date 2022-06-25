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Украинские синхронистки выиграли два "золота" на чемпионате мира

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная Украины по артистическому плаванию Новость обновлена 25 июня 2022, 21:11
Сборная Украины по артистическому плаванию

Украинки – лучшие в мире!

В субботу, 25 июня, на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште сборная Украины по артистическому плаванию выиграла соревнования в дисциплине хайлайт.

Об этом сообщает Международной федерации плавания (FINA) в Twitter.

Украинки во второй раз в истории становятся чемпионками мира в хайлайте, набрав за свое выступление 95.0333 балла и получают второе золото на турнире в Будапеште в этом году. Эта награда стала 7-й (2 "золота" и 5 серебряных медалей) для украинок на чемпионате мира по водным видам спорта-2022, что является самым успешным мировым первенством в истории отечественного синхронного плавания.

Состав сборной Украины: Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Вероника Гришко, Марта Федина, Олеся Деревянченко, Ангелина Овчинникова, София Мациевская, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.

Все медали Украины на ЧМ-2022 в артистическом плавании

Золото: сборная Украины (команда, комбинация; хайлайт).

Серебро: Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы); Марина и Владислава Алексеевы (дуэт, техническая и произвольная программы); сборная Украины (произвольная программа).

Добавим, что наша команда стала второй в медальном зачете.

Медальный зачет ЧМ-2022 - артистическое плавание
Медальный зачет ЧМ-2022 (артистическое плавание)

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2022 по водным видам спорта едва не случилась трагедия. Тренер Андреа Фуэнтес спасла свою подопечную, американскую синхронистку Аниту Альварес, которая внезапно начала тонуть.

Напомним, у россии отобрали "золото" ЧМ в плавании.

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