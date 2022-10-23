Это увидит весь мир! Украинские спортсменки зажгли под "Червону калину" (видео)

Сборная Украины по артистическому плаванию готовит новую программу

Песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов украинского сопротивления российским оккупантам. Недавно народный хит исполнила теннисистка Марта Костюк.

А вот сборная Украины по артистическому плаванию пошла еще дальше. Наши девушки теперь выступают под "Червону калину".

Украинская команда сейчас находится на сборах в Турции, где оттачивает свое мастерство перед важными международными соревнованиями. Там наши синхронистки продемонстрировали местной публике свою новую программу под песню, которую исполнил Андрей Хлывнюк.

Напомним, что сборная Украины в этом году собрала внушительное количество медалей на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2022 по водным видам спорта едва не случилась трагедия. Тренер Андреа Фуэнтес спасла свою подопечную, американскую синхронистку Аниту Альварес, которая внезапно начала тонуть.