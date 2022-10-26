В Україні хочуть проводити футбольні матчі із глядачами: скільки фанатів пустять на трибуни

Після повномасштабного вторгнення рф всі матчі в Україні проходять без глядачів з міркувань безпеки

Чемпіонат України з футболу сезону 2022/23 через потенційні ракетні удари з боку росії проходить без уболівальників на трибунах. Проте деякі футбольні функціонери виступають за присутність глядачів.

З відповідним закликом виступив президент "Вереса" Іван Надєїн. Про це функціонер написав на своїй сторінці в Instagram. Він пропонує обмежити кількість присутніх на стадіоні людей кількістю місць в укритті. Разом із відомим блогером Дмитром Поворознюком президент "Народного клубу" поцікавився думкою вболівальників із цього приводу.

"Кількість людей = кількість місць в укритті. Якщо клуб — організатор матчу… То рішення про глядачів на трибуні має приймати клуб з погодженням із військовою адміністрацією регіону.

Кожен глядач сам розуміє ризики. Під час ковід глядачі на трибунах могли заражати інших, а під час війни загроза прильоту ракети. Готовий в таких умовах йти на футбол — приходь. Не готовий — можна дивитися вдома.

Що думаєте про таку ініціативу президента Вереса?" — написав Поворознюк.

Думки шанувальників футболу розділилися. Одні вважають, що похід на стадіон із бомбосховищем безпечніше, ніж сидіти вдома. Інші категорично проти, адже на кону можуть стояти життя людей.

У мережі неоднозначно сприйняли ініціативу президента Вереса

Додамо, на цей час за протоколом безпеки на матчі в Україні може бути не більше 280 осіб, які безпосередньо потрібні для проведення гри.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" провів емоційний матч із "Селтіком" у Лізі чемпіонів (1:1). Після гри тренер "Гірників" Ігор Йовічевич навіть заспівав.