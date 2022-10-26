В Україні хочуть проводити футбольні матчі із глядачами: скільки фанатів пустять на трибуни
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Після повномасштабного вторгнення рф всі матчі в Україні проходять без глядачів з міркувань безпеки
Чемпіонат України з футболу сезону 2022/23 через потенційні ракетні удари з боку росії проходить без уболівальників на трибунах. Проте деякі футбольні функціонери виступають за присутність глядачів.
З відповідним закликом виступив президент "Вереса" Іван Надєїн. Про це функціонер написав на своїй сторінці в Instagram. Він пропонує обмежити кількість присутніх на стадіоні людей кількістю місць в укритті. Разом із відомим блогером Дмитром Поворознюком президент "Народного клубу" поцікавився думкою вболівальників із цього приводу.
"Кількість людей = кількість місць в укритті. Якщо клуб — організатор матчу… То рішення про глядачів на трибуні має приймати клуб з погодженням із військовою адміністрацією регіону.
Кожен глядач сам розуміє ризики. Під час ковід глядачі на трибунах могли заражати інших, а під час війни загроза прильоту ракети. Готовий в таких умовах йти на футбол — приходь. Не готовий — можна дивитися вдома.
Що думаєте про таку ініціативу президента Вереса?" — написав Поворознюк.
Думки шанувальників футболу розділилися. Одні вважають, що похід на стадіон із бомбосховищем безпечніше, ніж сидіти вдома. Інші категорично проти, адже на кону можуть стояти життя людей.
Додамо, на цей час за протоколом безпеки на матчі в Україні може бути не більше 280 осіб, які безпосередньо потрібні для проведення гри.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" провів емоційний матч із "Селтіком" у Лізі чемпіонів (1:1). Після гри тренер "Гірників" Ігор Йовічевич навіть заспівав.