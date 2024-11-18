Як миттєво прискорити зарядку смартфона: простий лайфхак

Завдяки цьому акумулятор заряджається значно швидше

Швидкість заряджання акумулятора суттєво впливає на комфорт використання телефону. А у критичних ситуаціях, коли потрібно терміново поповнити заряд пристрою, кожна хвилина стає вирішальною.

Технології постійно розвиваються, проте базові принципи роботи акумуляторів залишаються незмінними. Мало хто знає про простий спосіб значно прискорити процес заряджання гаджета.

Найдієвішим методом швидкого поповнення заряду батареї є звичайне вимкнення пристрою кнопкою живлення. Натискання кнопки живлення під час заряджання припиняє роботу всіх фонових додатків, які активно споживають енергію. Завдяки цьому акумулятор заряджається значно швидше.

Для випадків, коли вимкнення телефону неможливе, існують альтернативні рішення. Увімкнення "режиму польоту" зупиняє роботу більшості енерговитратних процесів, залишаючи доступними лише базові функції пристрою.

Додатковою опцією є активація режиму ультраекономії енергії, доступного на багатьох моделях смартфонів. У цьому режимі відключаються заставка екрану та підключення до мережі, що також сприяє швидшому заряджанню пристрою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 6 простих способів швидко зарядити смартфон. Для прискореної зарядки смартфона не потрібно нічого завантажувати або встановлювати — достатньо виконати кілька простих рекомендацій.