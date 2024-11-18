Как мгновенно ускорить зарядку смартфона: простой лайфхак

Благодаря этому аккумулятор заряжается гораздо быстрее

Скорость зарядки аккумулятора существенно влияет на удобство использования телефона. А в критических ситуациях, когда нужно срочно пополнить заряд устройства, каждая минута становится решающей.

Технологии постоянно развиваются, но базовые принципы работы аккумуляторов остаются неизменными. Мало кто знает о простом способе значительно ускорить процесс подзарядки гаджета.

Самым действенным способом быстрого пополнения заряда батареи является обычное выключение устройства кнопкой питания. Нажатие кнопки питания во время зарядки прекращает работу всех фоновых приложений, активно потребляющих энергию. Благодаря этому аккумулятор заряжается гораздо быстрее.

В случаях, когда отключение телефона невозможно, существуют альтернативные решения. Включение режима полета останавливает работу большинства энергозатратных процессов, оставляя доступными только базовые функции устройства.

Дополнительная опция – активация режима ультраэкономии энергии, доступного на многих моделях смартфонов. В этом режиме отключаются экранная заставка и подключение к сети, что также способствует быстрой зарядке устройства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 6 простых способах быстро зарядить смартфон. Для ускоренной зарядки смартфона не нужно ничего загружать или устанавливать достаточно выполнить несколько простых рекомендаций.