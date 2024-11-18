Має четверо дітей від різних жінок: що відомо про нащадків екснардепа Онищенка

Нещодавно у бізнесмена народилась четверта дитина

Олександр Онищенко — бізнесмен, скандальний колишній народний депутат від Партії регіонів, якого разом з іншими фігурантами справи звинуватили у привласненні державного майна в особливо великих розмірах. Йдеться про суму у понад 740 мільйонів гривень, отриману під час видобутку та продажу природного газу. Вирок — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, екснардепу оголосили заочно. Зараз чоловік живе за кордоном.

"Телеграф" розкаже, чи є діти в Олександра Онищенка та що про них відомо.

Діти Олександра Онищенка

Старша донька Олександра Онищенка — Діана, народилась у 1994 році. Тобто, їй зараз близько 30 років. Однак, хто є матір'ю дитини, невідомо.

Першою офіційною дружиною скандального екснардепа була популярна модель, "Міс Україна-97" Ксенія Кузьменко. У 2002 році у подружжя з'явився син якого назвали, як і батька, Олександром. Зараз хлопцю близько 22 років. Онищенко був у шлюбі з Кузьменко до 2009 року. Після розлучення чоловік залишив моделі житло та давав кошти.

Фото: Jet Setter

Також бізнесмен був заручений з відомою моделлю Сніжаною Онопко. Дівчина входить до п'ятірки найуспішніших моделей світу. Попри залицяння до дівчини у вигляді концертів українських співаків, дорогої автівки, роман був нетривалим. Дітей у пари теж не було.

Подейкували, що в Онищенка були стосунки з моделлю, володаркою титулу "Міс Хорватія-2013" Мелітою Фабечіч. Ба більше, пара нібито навіть повінчалася в православній церкві. Однак згодом ці стосунки завершилися.

У 2017 році екснардеп почав зустрічатися з художньою гімнасткою, олімпійською чемпіонкою Анною Різадтіновою. У їхньому шлюбі з'явився син Роман. Анна розповідала, що народжувала дитину, вже перебуваючи у шлюбі. До того ж ділилась, що чоловік бере участь у догляді за сином, тому вважає свого обранця чудовим батьком.

Фото з інстаграму Анни Різадтінової

Фото з інстаграму Анни Різадтінової

Хоча сам Онищенко пізніше зазначив, що він не одружувався з гімнасткою. У 2019 році пара розірвала стосунки. Зараз сину бізнесмена та гімнастки вже 7 років, і він проживає разом з мамою.

У 2021 році екснардеп повідомив, що став батьком учетверте. Дівчинку назвали Веронікою. А от про маму дитини Онищенко не говорив. Однак "Телеграф" з'ясував, що обраницею бізнесмена може бути російська модель Дар'я Вакуліна.

Дівчина народила дитину у жовтні 2021 року, тоді як і повідомив про поповнення в родині й Онищенко. Вакуліна демонструє лакшері-життя, зокрема подорожі по всьому світу. До речі, росіянці — 26 років, тоді як Онищенку — 55. Тобто, їхня різниця у віці — майже 30 років.

Колаж "Телеграфу"

Фото з фейсбуку Онищенка

Раніше "Телеграф" розповідав про піаністку Валентину Лисицю, яка народилась у Києві, але стала послідовницею путінського режиму. Вона виступала у розбомбленому росіянами Маріуполі.