Есть четверо детей от разных женщин: что известно о потомках экс-нардепа Онищенко

Недавно у бизнесмена родился четвертый ребенок

Александр Онищенко – бизнесмен, скандальный бывший народный депутат от Партии регионов, которого вместе с другими фигурантами дела обвинили в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах. Речь идет о сумме более 740 миллионов гривен, полученной при добыче и продаже природного газа. Приговор – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, экснардепа объявили заочно. Сейчас мужчина живет за границей.

"Телеграф" расскажет, есть ли дети у Александра Онищенко и что о них известно.

Дети Александра Онищенко

Старшая дочь Александра Онищенко — Диана, родилась в 1994 году. То есть, ей сейчас около 30 лет. Однако кто является матерью ребенка, неизвестно.

Первой официальной женой скандального экс-нардепа была популярная модель "Мисс Украина-97" Ксения Кузьменко. В 2002 году у супругов появился сын которого назвали, как и отца, Александром. Сейчас молодому человеку около 22 лет. Онищенко состоял в браке с Кузьменко до 2009 года. После развода мужчина оставил модели жилье и давал деньги.

Фото: Jet Setter

Также бизнесмен был помолвлен с известной моделью Снежаной Онопко. Девушка входит в пятерку самых успешных моделей мира. Несмотря на ухаживание за девушкой в виде концертов украинских певцов, дорогого автомобиля, роман был непродолжительным. Детей у пары тоже не было.

Поговаривали, что у Онищенко были отношения с моделью, обладательницей титула "Мисс Хорватия-2013" Мелитой Фабечич. Более того, пара якобы даже обвенчалась в православной церкви. Однако впоследствии эти отношения завершились.

В 2017 году экс-нардеп начал отношения с художественной гимнасткой, олимпийской чемпионкой Анной Ризадтиновой. У пары появился сын Роман. Анна рассказывала, что рожала ребенка, уже состоя в браке. К тому же делилась, что мужчина участвует в уходе за сыном, поэтому считает своего избранника отличным отцом.

Фото из инстаграма Анны Ризадтиновой

Фото из инстаграма Анны Ризадтиновой

Хотя сам Онищенко позже отметил, что он не женился на гимнастке. В 2019 году пара разорвала отношения. Сейчас сын бизнесмена и гимнастки уже 7 лет, и он проживает вместе с мамой.

В 2021 году экс-нардеп сообщил, что стал отцом в четвертый раз. Девочку назвали Вероникой. А вот о маме ребенка Онищенко не говорил. Однако "Телеграф" выяснил, что избранницей бизнесмена может быть российская модель Дарья Вакулина.

Девушка родила ребенка в октябре 2021 года, тогда как сообщил о пополнении в семье и Онищенко. Вакулина демонстрирует лакшери-жизнь, в том числе путешествия по всему миру. Кстати, россиянке — 26 лет, тогда как Онищенко — 55. То есть, их разница в возрасте — почти 30 лет.

Коллаж "Телеграфа"

Фото из фейсбука Онищенко

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