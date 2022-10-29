Легионер "Зари" сбежал из команды: бразилец боится российских обстрелов

Кристиан покинул Украину

Луганская "Заря" в 10 туре чемпионата Украины уверенно обыграла харьковский "Металлист 1925". Эта победа позволила команде подняться на третье место в турнирной таблице.

А после игры главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен рассказал, что бразильский полузащитник Кристиан покинул команду, поскольку решил, что оставаться в Украине слишком опасно.

"Мы ждем скорейшего его возвращения. Все знают, что в Украине война. В связи с последним обострением ситуации он уехал, но еще раз повторюсь, все мы ждем когда он сможет присоединиться к команде", — цитирует ван Леувена сайт "Зари".

Кристиан в нынешнем сезоне сыграл 8 матчей, в которых отдал 4 результативных передачи.

Кстати, когда началось полномасштабное вторжение, Кристиан уехал из Украины. И в Бразилии сделал тату, посвященное нашей стране.

"Это фраза из Библии: "Не бойся и не отчаивайся, потому что Господь, твой Бог, с тобой, куда бы ты не пошел".

Еще я сделал флаг Украины, чтобы продемонстрировать, что меня беспокоит эта тема и я хочу, чтобы этот ужас скорее закончился. Цифры – это дата, когда началась война и когда я смог уехать с Украины", – сказал Кристиан.

В начале сезона футболист вернулся в луганский клуб. Но новые обстрелы вынудили его переждать обострение ситуации в более спокойной обстановке.

Ранее мы писали, что легионеры "Днепра-1" боялись ехать на матч во Львов из-за обстрелов.

Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.