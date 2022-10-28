Чемпионат Украины по футболу, 10 тур: расписание и результаты матчей
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В центральном поединке "Шахтер" сыграет с "Александрией"
В украинской Премьер-лиге на четыре дня растянется 10 тур. И снова не обошлось без переносов. Не сыграют "Ингулец" и "Рух".
Кстати, смотрите, как команды УПЛ отыграли в еврокубках:
- Супергол Мудрика помог "Шахтеру" остаться в Лиге чемпионов
- "Динамо" с позором вылетело из еврокубков
- Радиоуправляемый гол украинца обеспечил "Днепру-1" евровесну
Расписание матчей 10 тура
Пятница, 28 октября
17:00. "Металлист 1925" — "Заря"
Суббота, 29 октября
13:00. "Ворскла" — "Минай"
17:00. "Шахтер" — "Александрия"
Воскресенье, 30 октября
13:00. "Днепр-1" — "Черноморец"
13:00. "Львов" — "Металлист"
17:00. "Динамо" — "Кривбасс"
Понедельник, 31 октября
13:00. "Колос" — "Верес"
Турнирная таблица
Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.