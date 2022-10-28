Чемпионат Украины по футболу, 10 тур: расписание и результаты матчей

В центральном поединке "Шахтер" сыграет с "Александрией"

В украинской Премьер-лиге на четыре дня растянется 10 тур. И снова не обошлось без переносов. Не сыграют "Ингулец" и "Рух".

Кстати, смотрите, как команды УПЛ отыграли в еврокубках:

Расписание матчей 10 тура

Пятница, 28 октября

17:00. "Металлист 1925" — "Заря"

Суббота, 29 октября

13:00. "Ворскла" — "Минай"

17:00. "Шахтер" — "Александрия"

Воскресенье, 30 октября

13:00. "Днепр-1" — "Черноморец"

13:00. "Львов" — "Металлист"

17:00. "Динамо" — "Кривбасс"

Понедельник, 31 октября

13:00. "Колос" — "Верес"

Турнирная таблица

Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.