Радиоуправляемый гол украинца обеспечил "Днепру-1" евровесну (видео)

Игра состоялась в Словакии

Лидер чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" провел домашний матч 5-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против "Аполлона" из Лимасола (Кипр).

Встреча состоялась в городе Кошице (Словакия) на местной футбольной арене и завершилась со счетом 1:0 в пользу украинского коллектива. Этот результат обеспечил "Днепру-1" как минимум выход в стыковой раунд ЛК.

Единственный гол во встрече записал на свой счет украинский полузащитник Александр Пихаленок. На 39-й минуте поединка хавбеку сборной Украины дальним радиоуправляемым ударом удалось поразить ворота "гостей".

Турнирное положение команд в группе Е Лиги конференций

Статистика матча Днепр-1 - Аполлон

Видеообзор встречи (полное видео матча смотрите на megogo):

Видео гола:

Напомним, "Днепр-1" стартовал в Лиге конференций поражением от нидерландского АЗ (0:1). Затем украинская команда переиграла "Аполлон" (3:1). После этого днепряне сыграли вничью с "Вадуцом" (2:2), а затем вырвали победу у клуба из Лихтенштейна (1:2). В последнем матче группового этапа подопечные Валерия Городова встретятся с АЗ (03.11.2022). В игре против нидерландцев будет решаться судьба первого места в квартете.