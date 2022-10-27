Радіокерований гол українця забезпечив "Дніпру-1" євровесну (відео)

Гра відбулася у Словаччині

Лідер чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" провів домашній матч 5-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 проти "Аполлона" з Лімасолу (Кіпр).

Зустріч відбулася у місті Кошице (Словаччина) на місцевій футбольній арені та завершилася з рахунком 1:0 на користь українського колективу. Цей результат забезпечив "Дніпру-1" як мінімум вихід до стикового раунду ЛК.

Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок український півзахисник Олександр Піхальонок. На 39-й хвилині поєдинку хавбеку збірної України дальнім радіокерованим ударом вдалося вразити ворота "гостей".

Турнірне становище команд у групі Е Ліги конференцій

Статистика матча Днепр-1 - Аполлон

Відеоогляд зустрічі (повне відео матчу дивіться на megogo):

Відео гола:

Нагадаємо, "Дніпро-1" стартував у Лізі конференцій поразкою від нідерландського АЗ (0:1). Потім українська команда переграла "Аполлон" (3:1). Після цього дніпряни зіграли внічию з "Вадуцем" (2:2), а потім вирвали перемогу у клубу з Ліхтенштейну (1:2). В останньому матчі групового етапу підопічні Валерія Городова зустрінуться із АЗ (03.11.2022). У грі проти нідерландців вирішуватиметься доля першого місця у квартеті.