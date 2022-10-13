"Дніпро-1" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Вадуца" у Лізі конференцій (відео)

Артем Довбик приніс "Дніпру-1" перемогу

У четвер, 13 жовтня, "Дніпро-1", який є одним із лідерів чемпіонату України, провів матч 4-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 проти "Вадуца".

Гра, що відбулася у Вадуці (Ліхтенштейн), завершилася з рахунком 1:2 на користь українського клубу. Таким чином, "Дніпро-1" продовжує посідати друге місце у квартеті Е.

У першому таймі команди обмінялися вголами. На 25-й хвилині захисник "Дніпра-1" Яніс Амаш гарматним ударом прошив ворота господарів. Проте вже через 5 хвилин Ельмін Растодер зрівняв рахунок у блискучій командній атаці. У другому таймі клуб із Ліхтенштейну влаштував справжній штурм воріт гостей, проте забити другий гол "Вадуцу" не вдалося. А ось дніпряни досягли свого. На першій компенсованій хвилині Артем Довбик приніс українському клубу 3 очки.

У результаті "Дніпро-1" продовжує посідати друге місце у групі Е, АЗ — перший. "Вадуц" та "Аполлон" знаходяться на 4 та 3 позиціях відповідно. Додамо, що "Вадуц" виступає у другому дивізіоні Швейцарії та після 10 турів йде на передостанньому місці у турнірній таблиці.

Турнірне становище команд у групі Е Ліги конференцій

Статистика матчу Вадуц – Дніпро-1

Повний відеоогляд зустрічі (повне відео матчу дивіться на megogo).

Відео голів:

Нагадаємо, у першому турі групового раунду Ліги конференцій "Дніпро-1" мінімально поступився нідерландському АЗ (0:1), потім обіграв кіпрський "Аполлон" (3:1). У третьому турі дніпряни втратили перемогу над "Вадуцем" (2:2). У 5-му турі третього за силою єврокубка український клуб знову зіграє проти "Аполлона" (27.10.2022).