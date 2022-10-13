"Днепр-1" на последних минутах вырвал победу у "Вадуца" в Лиге конференций (видео)

Артем Довбик принес "Днепру-1" победу

В четверг, 13 октября, "Днепр-1", который является одним из лидеров чемпионата Украины, провел матч 4-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против "Вадуца".

Игра, которая состоялась в Вадуце (Лихтенштейн), завершилась со счетом 1:2 в пользу украинского клуба. Таким образом, "Днепр-1" продолжает занимать второе место в квартете Е.

В первом тайме команды обменялись вголами. На 25-й минуте защитник "Днепра-1" Янис Амаш пушечным ударом прошил ворота хозяев. Однако уже через 5 минут Эльмин Растодер сравнял счет в блистательной командной атаке. Во втором тайме клуб из Лихтенштейна устроил настоящий штурм ворот гостей, однако забить второй гол "Вадуцу" не удалось. А вот днепряне добились своего. На первой компенсированной минуте Артем Довбик принес украинскому клубу 3 очка.

В итоге "Днепр-1" продолжает занимать второе место в группе Е, АЗ — первый. "Вадуц" и "Аполлон" находятся на 4 и 3 позициях соответственно. Добавим, что "Вадуц" выступает во втором дивизионе Швейцарии и после 10 туров идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Турнирное положение команд в группе Е Лиги конференций

Статистика матча Вадуц - Днепр-1

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее (полное видео матча смотрите на megogo).

Напомним, в первом туре группового раунда Лиги конференций "Днепр-1" минимально уступил нидерландскому АЗ (0:1), затем обыграл кипрский "Аполлон" (3:1). В третьем туре днепряне упустили победу над "Вадуцом" (2:2). В 5-м туре третьего по силе еврокубка украинский клуб вновь сыграет против "Аполлона" (27.10.2022).