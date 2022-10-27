"Динамо" с позором вылетело из еврокубков (видео)
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Киевляне провалили еврокубковую кампанию
В четверг, 27 октября, киевское "Динамо" в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 встречалось с АЕКом из Ларнаки (Кипр).
Встреча состоялась в Ларнаке на "АЕК Арене" и завершилась со счетом 3:3. Таким образом, киевляне досрочно вылетели из еврокубков.
Первый тайм начался для киевлян весьма удачно. "Бело-синие" провели несколько опасных атак и даже забили, правда, гол Ваната был отменен из-за офсайда. А в середине тайма навес с права стал голевым для хозяев. После подачи с правого фланга Омри Альтман в эффектном прыжке забил шикарный гол. "Бело-синие" отыгрались лишь под занавес первой половины. В дополнительное время Владислав Ванат с линии вратарской удачно замкнул блестящею передачу Буяльского.
Второй тайм начался с холодного душа для киевлян. Вновь навес — вновь пропущенный гол. На этот раз ударом головой отличился Рафаэл Лопеш. Украинский клуб не сумел организовать финальный штурм, а вот киприоты организовали третий гол — Альтман оформил дубль. Под занавес встречи вышедший на замену Денис Гармаш забил дважды.
Полный видеообзор встречи (полное видео матча смотрите на megogo):
Видео голов:
Напомним, киевляне в Лиге Европы стартовали поражением от"Фенербахче" (1:2), затем "Бело-синие" сенсационно проиграли АЕКу (0:1). В 3-м туре "Динамо" уступило "Ренну" (1:2), а в 4-м — французы вновь взяли вверх (0:1). Свой заключительный матч ЛЕ подопечные Мирчи Луческу сыграют с "Фенербахче" ровно через неделю (03.11.2022).