"Динамо" с позором вылетело из еврокубков (видео)

Киевляне провалили еврокубковую кампанию

В четверг, 27 октября, киевское "Динамо" в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 встречалось с АЕКом из Ларнаки (Кипр).

Встреча состоялась в Ларнаке на "АЕК Арене" и завершилась со счетом 3:3. Таким образом, киевляне досрочно вылетели из еврокубков.

Первый тайм начался для киевлян весьма удачно. "Бело-синие" провели несколько опасных атак и даже забили, правда, гол Ваната был отменен из-за офсайда. А в середине тайма навес с права стал голевым для хозяев. После подачи с правого фланга Омри Альтман в эффектном прыжке забил шикарный гол. "Бело-синие" отыгрались лишь под занавес первой половины. В дополнительное время Владислав Ванат с линии вратарской удачно замкнул блестящею передачу Буяльского.

Второй тайм начался с холодного душа для киевлян. Вновь навес — вновь пропущенный гол. На этот раз ударом головой отличился Рафаэл Лопеш. Украинский клуб не сумел организовать финальный штурм, а вот киприоты организовали третий гол — Альтман оформил дубль. Под занавес встречи вышедший на замену Денис Гармаш забил дважды.

Статистика матча АЕК Ларнака - Динамо

Турнирное положение команд в группе B Лиги Европы

Полный видеообзор встречи (полное видео матча смотрите на megogo):

Видео голов:

Напомним, киевляне в Лиге Европы стартовали поражением от"Фенербахче" (1:2), затем "Бело-синие" сенсационно проиграли АЕКу (0:1). В 3-м туре "Динамо" уступило "Ренну" (1:2), а в 4-м — французы вновь взяли вверх (0:1). Свой заключительный матч ЛЕ подопечные Мирчи Луческу сыграют с "Фенербахче" ровно через неделю (03.11.2022).