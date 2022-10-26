АЕК — Динамо: онлайн-трансляция главного матча Лиги Европы

Киевлян устроит только победа

Решающий матч еврокубковой осени для киевского "Динамо" пройдет 27 октября в Ларнаке. Чтобы попасть в Лигу конференций нужно обязательно обыграть АЕК. Начало матча в 19:45. Букмекеры обнадежили киевлян прогнозом на матч Лиги Европы.

Расклады в группе

АЕК во втором туре обыграл "Динамо" со счетом — 1:0. Остальные матчи кипрский клуб проиграл.

Динамовцы вообще без очков в ЛЕ. И чтобы занять третье место, которое отправит клуб в Лигу конференций, киевлян устроит только победа. В идеале с разницей в два мяча.

Последние новости

В чемпионате Кипра АЕК занимает пятое место. В последнем туре АПОЭЛ обыграл клуб из Ларнаки — 1:0.

"Динамо" в украинской Премьер-лиге снова потеряло очки. На этот раз в матче с "Ворсклой".

Болельщики требуют отставки Мирчи Луческу, на что им ответил Игорь Суркис. Президент клуба честно сказал, что во время войны найти тренера уровня Луческу нереально. А "динамовские сердца" нужно выбросить на свалку истории.

Кстати, "Динамо" на Кипр добиралось через Молдову. По дороге киевляне даже успели потренироваться в Кишиневе.