АЕК — Динамо: онлайн-трансляция главного матча Лиги Европы
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Киевлян устроит только победа
Решающий матч еврокубковой осени для киевского "Динамо" пройдет 27 октября в Ларнаке. Чтобы попасть в Лигу конференций нужно обязательно обыграть АЕК. Начало матча в 19:45. Букмекеры обнадежили киевлян прогнозом на матч Лиги Европы.
Расклады в группе
АЕК во втором туре обыграл "Динамо" со счетом — 1:0. Остальные матчи кипрский клуб проиграл.
Динамовцы вообще без очков в ЛЕ. И чтобы занять третье место, которое отправит клуб в Лигу конференций, киевлян устроит только победа. В идеале с разницей в два мяча.
Последние новости
В чемпионате Кипра АЕК занимает пятое место. В последнем туре АПОЭЛ обыграл клуб из Ларнаки — 1:0.
"Динамо" в украинской Премьер-лиге снова потеряло очки. На этот раз в матче с "Ворсклой".
Болельщики требуют отставки Мирчи Луческу, на что им ответил Игорь Суркис. Президент клуба честно сказал, что во время войны найти тренера уровня Луческу нереально. А "динамовские сердца" нужно выбросить на свалку истории.
Кстати, "Динамо" на Кипр добиралось через Молдову. По дороге киевляне даже успели потренироваться в Кишиневе.