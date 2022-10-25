АЕК Ларнака - "Динамо": букмекеры обнадежили прогнозом на матч Лиги Европы

Киевляне, несмотря, на провал на евроарене, являются фаворитами в игре

После очередного провального матча в Лиге Европы УЕФА сезона 2022/23 киевляне проведут решающий для себя поединок в турнире против АЕКа из Ларнаки (Кипр).

Удивительно, но букмекеры считают украинский клуб незначительным фаворитом в гостевой встрече. Об этом сообщает Пари-Матч.

По мнению специалистов, украинский коллектив имеет больше шансов на успех. На победу "Бело-синих" можно сделать коэффициент 2,37 (вероятность 42% при марже букмекеров 3%). При этом триумф хозяев и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,20 (31%) и 3,35 (30%). Добавим, самым вероятным исходом встречи, по мнению аналитиков, является ничья 1:1 (коэффициент 6,40).

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы АЕК Ларнака — "Динамо":

Пари-Матч: (победа "АЕКа" 3,20 — ничья 3,35 — победа "Динамо" 2,37)

Добавим, матч АЕК Ларнака — "Динамо" состоится 27 октября на "АЕК Арене" в Ларнаке (Кипр). Киевскому клубу необходима только победа для продолжения борьбы в еврокубках. После 4-го тура ЛЕ и "Динамо", и АЕК потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Теперь команды борются за путевку в стыковой раунд Лиги конференций.

Перед матчем ЛЕ киевляне потеряли очки в матче с "Ворсклой" (1:1) в 9-м туре УПЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру АЕК Ларнака — "Динамо" в прямом эфире в Украине.