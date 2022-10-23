"Динамо" не помог и Киев: черную полосу команды продлила "Ворскла" (видео)

Подопечные Луческу потеряли очки в матче с полтавчанами

Киевское "Динамо" очередной раз не смогло победить в нынешнем сезоне. Команда ужасно играет в еврокубках, и в УПЛ дела идут не лучшим образом. В 9 туре Премьер-лиги динамовцы расписали ничью с полтавской "Ворсклой".

Киевляне первыми открыли счет в матче. Кабаев подал с фланга, Беседин головой отдал пас Буяльскому и тот отправил мяч в сетку.

Однако еще до перерыва "Ворскла" отыгралась после удара Юрченко с линии вратарской площадки.

Больше голов в этом матче болельщики не увидели. Интересно, что это был первый в сезоне матч "Динамо" в Киеве.

"Динамо" — "Ворскла" — 1:1

Голы: Буяльский (33) — Юрченко (44)

Турнирная таблица УПЛ

Ранее мы писали, что в этом туре по просьбе "Шахтера" его матч с "Минаем" перенесли.

Напомним, что поединок чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой. В потасовке поучаствовали даже функционеры обеих клубов.