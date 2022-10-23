"Динамо" не допоміг і Київ: чорну смугу команди продовжила "Ворскла" (відео)
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Підопічні Луческу втратили очки у матчі з полтавцями
Київське "Динамо" вкотре не змогло перемогти цього сезону. Команда страшенно зле грає в єврокубках, і в УПЛ справи йдуть не найкращим чином. У 9 турі Прем’єр-ліги динамівці розписали нічию з полтавською "Ворсклою".
Кияни першими відкрили рахунок у матчі. Кабаєв подав з флангу, Бесєдін головою віддав пас Буяльському і той відправив м’яч у сітку.
Однак ще до перерви "Ворскла" відігралася після удару Юрченка з лінії воротарського майданчика.
Більше голів у цьому матчі вболівальники не побачили. Цікаво, що це був перший у сезоні матч "Динамо" у Києві.
"Динамо" — "Ворскла" — 1:1
Голи: Буяльський (33) — Юрченко (44)
Турнірна таблиця УПЛ
Раніше ми писали, що в цьому турі на прохання "Шахтаря" його матч із "Минаєм" перенесли.
Нагадаємо, що поєдинок чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою. У бійці взяли участь навіть функціонери обох клубів.