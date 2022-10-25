АЕК Ларнака - "Динамо": где и когда смотреть решающий для киевлян матч Лиги Европы

Киевлянам необходима только победа

Киевское "Динамо" после очередной неудачи в чемпионате Украины проведет матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 против кипрского АЕКа из Ларнаки.

В прямом эфире в Украине игру АЕК Ларнака — "Динамо" покажет ОТТ-платформа megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч 5-го тура ЛЕ АЕК Ларнака — "Динамо" состоится в четверг, 27 октября, на "АЕК Арене" в Ларнаке, начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. Обе команды потеряли математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, правда, все еще сохраняют шансы на выход в стыковой раунд Лиги конференций. Тут преимущество полностью на стороне киприотов, которым достаточно не проиграть. А вот украинской команде необходима только победа, ведь в первом круге "динамовцы" умудрились проиграть АЕКу (0:1).

Ранее сообщалось, что после ничьей с "Ворсклой" (1:1) в Киеве всерьез заговорили о возможном увольнении Мирчи Луческу с поста главного тренера "Бело-синих".

К слову, "Динамо" готовиться к игре с АЕКом (Ларнака) в Молдове.