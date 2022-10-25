АЕК Ларнака — "Динамо": де і коли дивитись вирішальний для киян матч Ліги Європи

Киянам необхідна лише перемога

Київське "Динамо" після чергової невдачі у чемпіонаті України проведе матч 5-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 проти кіпрського АЕКу з Ларнаки.

У прямому ефірі в Україні гру АЕК Ларнака — "Динамо" покаже ОТТ-платформа megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч 5-го туру ЛЕ АЕК Ларнака — "Динамо" відбудеться у четвер, 27 жовтня, на "АЕК Арені" у Ларнаку, початок зустрічі — о 19:45 за київським часом. Обидві команди втратили математичні шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи, щоправда, все ще зберігають шанси на вихід у стиковий раунд Ліги конференцій. Тут перевага повністю на боці кіпріотів, яким достатньо не програти. А ось українській команді потрібна лише перемога, адже у першому колі "динамівці" примудрилися програти АЕКу (0:1).

Раніше повідомлялося, що після нічиєї з "Ворсклою" (1:1) у Києві всерйоз заговорили про можливе звільнення Мірчі Луческу з посади головного тренера "Біло-синіх".

До речі, "Динамо" готується до гри з АЕКом (Ларнака) у Молдові.