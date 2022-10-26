АЕК — Динамо: онлайн-трансляція головного матчу Ліги Європи

Киян влаштує лише перемога

Вирішальний матч єврокубкової осені для київського "Динамо" пройде 27 жовтня у Ларнаці. Щоб потрапити до Ліги конференцій, потрібно обов’язково обіграти АЕК. Початок матчу о 19:45. Букмекери обнадіяли киян прогнозом на матч Ліги Європи.

Розклади у групі

АЕК у другому турі обіграв "Динамо" з рахунком — 1:0. Інші матчі кіпрський клуб програв.

Динамівці взагалі без очок у ЛЄ. І щоб зайняти третє місце, яке відправить клуб до Ліги конференцій, киян влаштує лише перемога. В ідеалі з різницею у два м’ячі.

Останні новини

У чемпіонаті Кіпру АЕК посідає п’яте місце. В останньому турі АПОЕЛ обіграв клуб із Ларнаки – 1:0.

"Динамо" в українській Прем’єр-лізі знову втратило очки. Цього разу у матчі з "Ворсклою".

Уболівальники вимагають відставки Мірчі Луческу, на що їм відповів Ігор Суркіс. Президент клубу чесно сказав, що під час війни знайти тренера рівня Луческу нереально. А "динамівські серця" потрібно викинути на звалище історії.

До речі, "Динамо" до Кіпру добиралося через Молдову. Дорогою кияни навіть встигли потренуватися в Кишиневі.