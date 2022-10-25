АЕК Ларнака — "Динамо": букмекери обнадіяли прогнозом на матч Ліги Європи

Кияни, попри провал на євроарені, є фаворитами у грі

Після чергового провального матчу в Лізі Європи УЄФА сезону 2022/23 кияни проведуть вирішальний для себе поєдинок у турнірі проти АЕКу з Ларнаки (Кіпр).

Дивно, але букмекери вважають український клуб незначним фаворитом у гостьовій зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На думку фахівців, український колектив має більше шансів на успіх. На перемогу "Біло-синіх" можна зробити коефіцієнт 2,37 (імовірність 42% за маржі букмекерів 3%). При цьому тріумф господарів та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 3,20 (31%) та 3,35 (30%). Додамо, найвірогіднішим результатом зустрічі, на думку аналітиків, є нічия 1:1 (коефіцієнт 6,40).

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи АЕК Ларнака — "Динамо":

Парі-Матч: (перемога "АЕКа" 3,20 — нічия 3,35 — перемога "Динамо" 2,37)

Додамо, матч АЕК Ларнака — "Динамо" відбудеться 27 жовтня на "АЕК Арені" у Ларнаці (Кіпр). Київському клубу необхідна лише перемога для продовження боротьби у єврокубках. Після 4-го туру ЛЄ і "Динамо", і АЕК втратили шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. Тепер команди виборюють путівку до стикового раунду Ліги конференцій.

Перед матчем ЛЄ кияни втратили очки у матчі з "Ворсклою" (1:1) у 9-му турі УПЛ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру АЕК Ларнака — "Динамо" у прямому ефірі в Україні.