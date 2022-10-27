"Динамо" з ганьбою вилетіло з єврокубків (відео)

Кияни провалили єврокубкову кампанію

У четвер, 27 жовтня, київське "Динамо" в рамках матчу 5-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 зустрічалося з АЕКом із Ларнаки (Кіпр).

Зустріч відбулася у Ларнаці на "АЕК Арені" та завершилася з рахунком 3:3. Таким чином, кияни достроково вилетіли з єврокубків.

Перший тайм розпочався для киян дуже вдало. "Біло-сині" провели кілька небезпечних атак і навіть забили, щоправда, гол Ваната було скасовано через офсайд. А в середині тайму навіс із права став гольовим для господарів. Після подачі з правого флангу Омрі Альтман в ефектному стрибку забив шикарний гол. "Біло-сині" відігралися лише під завісу першої половини. У додатковий час Владислав Ванат з лінії воротарського майданчика вдало замкнув блискучу передачу Буяльського.

Другий тайм розпочався з холодного душу для киян. Знову навіс — знову пропущений гол. Цього разу ударом головою відзначився Рафаел Лопеш. Український клуб не зумів організувати фінальний штурм, а ось кіпріоти організували третій гол – Альтман оформив дубль. Під завісу зустрічі Денис Гармаш, який вийшов на заміну, оформив дубль.

Статистика матчу АЕК Ларнака - Динамо

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше (повне відео матчу дивіться на megogo):

Відео голів:

Нагадаємо, кияни в Лізі Європи стартували поразкою від "Фенербахче" (1:2), потім "Біло-сині" сенсаційно програли АЕКу (0:1). У 3-му турі "Динамо" поступилося "Ренну" (1:2), а в 4-му — французи знову взяли вгору (0:1). Свій заключний матч ЛЄ підопічні Мірчі Луческу зіграють із "Фенербахче" рівно за тиждень (03.11.2022).