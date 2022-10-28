Чемпіонат України з футболу, 10 тур: розклад та результати матчів
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У центральному поєдинку "Шахтар" зіграє з "Олександрією"
В українській Прем’єр-лізі на чотири дні розтягнеться 10 тур. І знову не обійшлося без перенесення. Не зіграють "Інгулець" та "Рух".
До речі, дивіться, як команди УПЛ відіграли у єврокубках:
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Розклад матчів 10 туру
П’ятниця, 28 жовтня
17:00. "Металіст 1925" — "Зоря"
Субота, 29 жовтня
13:00. "Ворскла" — "Минай"
17:00. "Шахтар" — "Олександрія"
Неділя, 30 жовтня
13:00. "Дніпро-1" — "Чорноморець"
13:00. "Львів" — "Металіст"
17:00. "Динамо" — "Кривбас"
Понеділок, 31 жовтня
13:00. "Колос" — "Верес"
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.