Чемпіонат України з футболу, 10 тур: розклад та результати матчів

У центральному поєдинку "Шахтар" зіграє з "Олександрією"

В українській Прем’єр-лізі на чотири дні розтягнеться 10 тур. І знову не обійшлося без перенесення. Не зіграють "Інгулець" та "Рух".

До речі, дивіться, як команди УПЛ відіграли у єврокубках:

Розклад матчів 10 туру

П’ятниця, 28 жовтня

17:00. "Металіст 1925" — "Зоря"

Субота, 29 жовтня

13:00. "Ворскла" — "Минай"

17:00. "Шахтар" — "Олександрія"

Неділя, 30 жовтня

13:00. "Дніпро-1" — "Чорноморець"

13:00. "Львів" — "Металіст"

17:00. "Динамо" — "Кривбас"

Понеділок, 31 жовтня

13:00. "Колос" — "Верес"

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.