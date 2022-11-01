Неймара назвали фашистом из-за поддержки друга путина

Звезда футбола выступил в поддержку Жаира Болсонару

Бывший бразильский футболист Жуниньо Пернамбукано обвинил нападающего "ПСЖ" Неймара, который сумел вернуться на свой уровень после ужасной травмы, в поддержке фашистов.

Слова Жуниньо приводит журналист Хуан Аранго в Twitter. Пернамбукано назвал все тех, кто поддерживал политика Жаира Болсонару на президентских выборах в Бразилии, пособниками фашистов. Победу на волеизъявлении в южноамериканской стране добыл Луис Инасиу Лула да Силва.

"Меня тошнит, когда я вижу бразильских игроков, таких как Неймар. Они поддерживают фашистов. Мы пришли снизу, и мы — народ", — заявил Пернамбукано.

К слову, Неймар накануне принял участие в съемке ролика для TikTok в поддержку Болсонару перед выборами. В ролике Неймар танцует под музыку избирательной кампании политика.

Добавим, Болсонару, который является действующим президентом Бразилии, восхвалял путина после полномасштабного вторжения рф в Украину. Кроме того, политик выступал против антироссийских санкций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский летом пристыдил Болсонару из-за позиции насчет войны.

Ранее сообщалось, что в Норвегии был пойман российский шпион, выдававший себя за гражданина Бразилии.