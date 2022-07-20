Зеленский пристыдил президента Бразилии из-за позиции насчет войны
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Президент Украины впервые пообщался с латиноамериканскими СМИ
В среду, 20 июля, на 147-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины раскритиковал главу бразильского государства Жаира Болсонару.
Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью латиноамериканскому телеканалу Globo. Все дело в нейтральной позиции президента Бразилии в отношении россии.
Зеленский на примере Второй мировой войны рассказал, чего миру стоила пассивность в отношении агрессора.
"Я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что в войне можно быть нейтральным. Представим вторую мировую войну. Тогда многие лидеры сначала были нейтральными. Это позволило фашизму "съесть" половину Европы, а потом идти все дальше, и дальше. А потом и всю Европу захватить из-за того, что была нейтральность", — заявил Зеленский.
Кроме того, президент Украины пристыдил своего бразильского коллегу, который решил стать "посредником" между Киевом и москвой.
"Нельзя сказать: "Я готов быть посредником". Посредником в чем? Посредником войны? Посредником между кем и кем? Здесь война не между россией и Украиной, а война россии против народа Украины", — отметил глава государства.
К слову, 18 июля Зеленский провел телефонный разговор с Болсонару. Одной из тем разговора был экспорт украинского зерна.
Напомним, Зеленский недавно высказался о четырехсторонней встрече в Стамбуле, где обсуждался вопрос экспорта украинского зерна морским путем.
Ранее сообщалось, что президент Украины придает приоритетное значение реализации множественного гражданства.