Зеленский пристыдил президента Бразилии из-за позиции насчет войны

Президент Украины впервые пообщался с латиноамериканскими СМИ

В среду, 20 июля, на 147-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины раскритиковал главу бразильского государства Жаира Болсонару.

Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью латиноамериканскому телеканалу Globo. Все дело в нейтральной позиции президента Бразилии в отношении россии.

Зеленский на примере Второй мировой войны рассказал, чего миру стоила пассивность в отношении агрессора.

"Я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что в войне можно быть нейтральным. Представим вторую мировую войну. Тогда многие лидеры сначала были нейтральными. Это позволило фашизму "съесть" половину Европы, а потом идти все дальше, и дальше. А потом и всю Европу захватить из-за того, что была нейтральность", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины пристыдил своего бразильского коллегу, который решил стать "посредником" между Киевом и москвой.

"Нельзя сказать: "Я готов быть посредником". Посредником в чем? Посредником войны? Посредником между кем и кем? Здесь война не между россией и Украиной, а война россии против народа Украины", — отметил глава государства.

К слову, 18 июля Зеленский провел телефонный разговор с Болсонару. Одной из тем разговора был экспорт украинского зерна.

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Напомним, Зеленский недавно высказался о четырехсторонней встрече в Стамбуле, где обсуждался вопрос экспорта украинского зерна морским путем.

Ранее сообщалось, что президент Украины придает приоритетное значение реализации множественного гражданства.