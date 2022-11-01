Привид форварда "Шахтаря": в Італії повторили "подвиг" українського футболіста (відео)

У Європі форварди все частіше почали мазати із вбивчих позицій

Після неймовірного промаху нападника "Шахтаря" Данила Сікана у матчі Ліги чемпіонів проти "Селтіка" (1:1) "подвиг" "гірника" повторив футболіст збірної Англії Теммі Абрагам.

У матчі 12-го туру Серії А "Верона" програла "Ромі" з рахунком 1:3, але римляни могли забивати набагато більше, якби Абрагама не підводив "приціл". За рахунку 0:0 у першому таймі Теммі допустив ляп сезону, промахнувшись по порожніх воротах.

На 19-й хвилині зустрічі партнер вивів англійця на побачення з кіпером, Абрагам обманним рухом обійшов воротаря і пробив повз ворота... Коментатор відразу заявив про "привид Сікана", адже обидва нападники промазали зі вбивчих позицій.

У підсумку "Рома" здобула перемогу з рахунком 3:1 і розмістилася на 4-му місці в турнірній таблиці італійської першості. "Верона" залишилася на передостанній позиції.

Відеоогляд матчу "Верона" — "Рома":

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