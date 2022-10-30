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Футболіст накричав на Монзуль під час матчу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Сергій Кравченко розлютився після свистка Катерини Монзуль Новина оновлена 30 жовтня 2022, 18:23
Сергій Кравченко розлютився після свистка Катерини Монзуль. Фото Screenshot

Капітан "Чорноморця" не стримав емоції

Незвичайний інцидент стався у матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 "Дніпро-1" — "Чорноморець".

Під час гри центральний півзахисник "Моряків" Сергій Кравченко вилаявся на головного арбітра зустрічі Катерину Монзуль. Про це повідомляє YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.

У компенсований до першого тайму час Монзуль поставила сумнівний штрафний удар у бік воріт "Чорноморця", що викликало невдоволення Сергія Кравченка. Хавбек у нецензурній формі вилаявся на полі, а потім поспілкувався з рефері тет-а-тет. Момент зафіксували телекамери.

"Ви що, бл**ь, знущаєтеся взагалі, н***й? До них торкатися взагалі можна чи ні? Не можна, бл**ь?", — сказав Кравченко.

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Додамо, що зустріч завершилася мінімальною перемогою "Дніпра-1" із рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку записав на свій рахунок Олександр Пихальонок.

Відеоогляд матчу "Дніпро-1" — "Чорноморець":

Нагадаємо, у четвер "Дніпро-1" переміг у 5 турі Ліги конференцій кіпрський "Аполлон" (1:0). До речі, у цьому матчі Пихальонок забив гол-шедевр, який навіть опинився серед претендентів на краще взяття воріт туру в єврокубку.

Теги:
#Футбол #ФК Чорноморець #Катерина Монзуль #ФК Дніпро-1