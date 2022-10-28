Гол у ворота "Динамо" — найкращий у Лізі Європи: подивіться на цей шедевр (відео)

Омрі Альтман найкрасивішим ударом відправив м’яч у сітку воріт

Київське "Динамо" та кіпрський АЕК розписали бойову нічию в Лізі Європи. Цей результат не влаштував український клуб, який не зможе навесні продовжити свою участь у єврокубках.

Але матч у Ларнаці став топовим у спортивних новинах через рішення УЄФА. Гол Омрі Альтмана у ворота "Динамо" визнано найкращим у цьому турі.

Раніше ми писали, що українська вболівальниця розлютила російську мафію на матчі АЕК — "Динамо". У дівчини відібрали антиросійський плакат.

А ось у Лізі конференцій на гол туру претендував півзахисник "Дніпра-1" Олександр Пихальонок, який забив гарний м’яч "Аполлону". Але приз віддали Енді Діуфу з "Базеля" за гол у ворота "Жальгіріса".

Нагадаємо, що "Дніпро-1" достроково вийшов у плей-офф Ліги конференцій.